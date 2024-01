Murat Kurum: Muradımız İstanbul'a hizmet etmek

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. İlk olarak Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Kurum, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'na geçti. Ardından da Belgrad Kapı Sosyal Tesisleri'nde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'da katıldı.

Kurum, "Her fırsatta muhtarlarımız ve STK'larla bir araya geliyoruz. Sizi açıkçası demokrasinin uç beyleri olarak tarif ediyoruz. Muhtarlarımızla istişareyi, milletimiz için, emin olun çok faydalı olduğuna inanıyoruz. STK'lar, derneklerimiz, kuruluşlarımız her zaman fedakarlıkla hizmet yaptılar. Bu hizmetleri de yakinen takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi hizmet yapmamış, hizmet gecikmiş, muhtarımız söylemiş ama ilgilenen olmamış, böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz."

"İstanbul'u sizlerle birlikte yöneteceğiz. 31 Mart akşamı inşallah İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanları Muhtarlarımız olacak. Yine burada birbirinden kıymetli STK'lar olacak. Gençlerimiz olacak. Kadınlarımız olacak. Biz sizlerin temsilcisi olacağız. Bizim tek bir derdimiz var; Muradımız İstanbul'a hizmet etmek. Bu şehre eser vermek. Benim için açıkçası her zaman gurur meselesi oldu. İstanbul'a her gelişimiz yeni bir eserin müjdesi oldu. Bu şehrin her mahallesine girdik."

"YENİ BİR ESER MARATONUNA BAŞLADIK"

"Her sokağında emin olun izimiz var. Kentsel dönüşümden, millet bahçelerine yaptık. Zeytinburnu'nun en kıymetli yerini gençlere emanet ettik. Güven içerisinde herkesin vakit geçirmesini istedik. Onlarca projeyi Zeytinburnu'na kazandırdık. Gençlerimizin sevincini aldık. Şimdi yeni bir eser maratonuna başladık."