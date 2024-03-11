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        Haberler Gündem Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım

        Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Habertürk'te yayınlanan 'Nedir Ne Değildir Özel' programında ehliyetsiz araç kullandığını söyledi. Kurum, programda yaptığı açıklamaların akşam haberlerine yansıtıldığını ve medyanın her söylemlerini kullanabileceğini belirtti. Öte yandan Kurum, eşiyle tanışma hikayesini de seyirci ile paylaştı. Usta sanatçı Orhan Gencebay ile canlı yayına katılan Kurum, sanatçı için "Türkiye'nin babası" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 01:13 Güncelleme: 11.03.2024 - 01:16
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        Murat Kurum: Ehliyetim olmadan araba kullandım
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        Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Habertürk'te yayınlanan ve sunuculuğunu Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı 'Nedir Ne Değildir Özel' programına katıldı. Yapılan sohbet sırasında Kurum, ehliyetsiz araç kullandığını söyledi.

        "YARAMAZLIK DERSEK, EHLİYETSİZ ARABA KULLANDIM"

        31 Mart'taki yerel seçimlere kadar her Pazar farklı içerikleriyle ekranlara gelen programda farklı kişiler konuk ediliyor. İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un yanı sıra diğer konuklar ise Aslı Şafak ve Orhan Gencebay oldu. Murat Kurum, çocukluk ve gençlik yıllarını anlattığı sırada, "Küçük yaramazlıklarımız vardır ama bir kere yaramazlık dersek eğer ehliyet almamıştım ama araba sürmeyi biliyordum. Ankara'da bir gün arabayı sürüyorum..." sözleri üzerine Mehmet Akif Ersoy, "Yapmamışsınızdır onu bence" diyerek karşılık verdi. Kurum, gülerek 'yaptım' dedi ve ehliyetsiz araba kullandığını söyledi.

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        "NE SÖYLESEK AKŞAM HABERLERDE GÖRÜYORUZ

        "Ersoy, "Bunu alıp size siyaseten, Murat Kurum ehliyetsiz araba kullandı diye kullanırlar mı?" sorusunu yöneltti. Kurum, "Biz ne söylesek akşam haberlerde görüyoruz. Programlarımız çok yoğun. Sabah 09'da başlıyoruz, gece 02.00'ye kadar. Küçükçekmece'ye gittim geçen, Büyükçekmece demişim. Şantiyede kafamıza baret takıyoruz ya, bareti ayağımıza geçireceğiz dedim. Hemen onu haber yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

        MURAT KURUM EŞİYLE TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATTI

        urat Kurum eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlattı:

        Üniversite birinci sınıfta tanıştık. Benim bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştık sonra da üniversite bitince evlendik. Hatta askere gidip geldikten sonra evlendik.

        MURAT KURUM'UN SEÇİM ŞARKISININ HİKAYESİNİ ORHAN GENCEBAY ANLATTI

        Murat Kurum, Orhan Gencebay ile birlikte katıldığı canlı yayında usta sanatçı için "Türkiye'nin babası" ifadelerini kullandı. Orhan Gencebay da Kurum'a hediye ettiği şarkının hikayesini anlattı:

        Bakanlık döneminde tanıştık. Bakanlık dönemindeki başarılarını gördüm çok takdir ettim, çok sevdim. Kim bilir daha ne görevlere gelecek sayın başkanımız. İnsani yönünü çok sevdim, efendiliğiyle, çalışkanlığıyla, entellektüel birikimiyle başarılı bir insan. Ben de dayanamadım başkanıma bir şarkı hediye etmek istedim.

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