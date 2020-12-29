Türk Sanat Müziği’nden aryalara ve sevilen popüler şarkılara uzanan özel bir repertuvar...

Yeni yıla müzik dolu bir başlangıç için 'Murat Karahan Yeni Yıl Konseri' Bloomberg HT'de sizlerle olacak.

Murat Karahan Yeni Yıl Konseri, Perşembe saat 23.00'te Bloomberg HT'de!