Habertürk'ün acı kaybı

Habertürk Dijital Reklam Satış Direktörü Murat Kangazi bir süredir gördüğü tedavinin ardından dün yaşamını yitirdi. Kangazi'nin cenazesi bugün ikindi namazının ardından Üsküdar'daki Şakirin Camii'nden kaldırılacak.

20 Nisan 1971'de İstanbul’da doğan Murat Kangazi, evli ve 1 çocuk babasıydı.

Murat Kangazi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.