Murat Evgin'den 10 Kasım'a özel şarkı

Sözü, müziği ve düzenlemesi Murat Evgin'e ait olan "Şeref Sözüm"ün video klibi Varol Şahin'in görüntü yönetmenliğinde, Murat Evgin'in yönetmenliğinde İstanbul'da Emirgan ve Galata Köprüsü'nde çekildi.

Klipte Murat Evgin'e, Ladies and Gentlemen Grubu'nun da şefi Çelik Kasapoğlu'nun yönettiği İstek Vakfı Atanur Oğuz Lisesi'nin öğrencilerinden oluşan çocuk korosu eşlik etti.