Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Turizm

Murat Deliveli son yolculuğuna uğurlandı

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Kurucu Başkanı Murat Deliveli yaşamını yitirdi

Giriş: 05.06.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
Murat Deliveli son yolculuğuna uğurlandı
HABERTURK.COM

Turizm sektörünün önemli isimlerinden, Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Kurucu Başkanı Murat Deliveli, 88 yaşında sağlık sorunları nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve Marmaris'in ilk otellerinin kurucularından olan Murat Deliveli’nin vefatı sevenlerini ve turizm dünyasını yasa boğdu.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Kurucu Başkanı ve Hataylılar Derneği kurucu başkanı olan Murat Deliveli, bir dönem Marmaris Belediye başkan vekilliği de yapmıştı. Murat Deliveli’nin cenazesi, Yeşil Camii'nde ikindi namazını müteakip şehir mezarlığında defnedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ivan Bebek'ten Fenerbahçe itirafı!
Ivan Bebek'ten Fenerbahçe itirafı!
Yemek atıkları organik gübreye dönüşüyor!
Yemek atıkları organik gübreye dönüşüyor!
Merve doğuştan engelliydi! Sandalyesini çaldılar! Görünmez kahraman!
Merve doğuştan engelliydi! Sandalyesini çaldılar! Görünmez kahraman!
Emekli ikramiyesi ödemeleri bekleniyor!
Emekli ikramiyesi ödemeleri bekleniyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.