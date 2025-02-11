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        Haberler Magazin Murat Dalkılıç, burnundan 11'inci kez ameliyat oldu

        Murat Dalkılıç ameliyat oldu

        Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundan 11'inci kez operasyon geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:09
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        11'inci kez ameliyat oldu
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        Doğuştan burnunda kemik sorunu olan Murat Dalkılıç, bir kez daha bıçak altına yattı. Dalkılıç, 11'inci kez ameliyat oldu.

        Murat Dalkılıç, burnuyla ilgili daha önce; "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.

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