Murat Dalkılıç ameliyat oldu
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundan 11'inci kez operasyon geçirdi
Doğuştan burnunda kemik sorunu olan Murat Dalkılıç, bir kez daha bıçak altına yattı. Dalkılıç, 11'inci kez ameliyat oldu.
Murat Dalkılıç, burnuyla ilgili daha önce; "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.