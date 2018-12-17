Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konseri LED ekrandan oluşan özel bir sahne tasarımı ve teknolojinin son sistemlerinin kullanıldığı ses ışık sistemleriyle Bostancı’nın en teknolojik konserlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.