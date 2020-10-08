HABERTURK.COM

Sunucu ve şarkıcı Murat Ceylan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ceylan, yakın zamanda iki yeni albüm ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını söyledi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Murat Ceylan, "Bu albümlerden bir tanesi daha önce Türkiye'de hiç yapılmamış olan klasik müzik albümü olacak. Bir diğeri de biraz daha sert, rock tarzında çalışmaların olduğu bir albüm olacak. Şimdiden bu iki güzel projenin çalışması içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.