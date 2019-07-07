İş adamı Murat Cevahir, geçtiğimiz gün sevgilisi Gizem Arabacıoğlu ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tatil için hazırlık yaptıklarını belirterek spor mağazalarını dolaşan başarılı iş adamı Cevahir ve sevgilisi, tatil rotasına Ege'nin tüm koylarını ve adalarını katarak eğlenceli bir tatil planladıklarını dile getirdi.

Objektiflere poz verdikten sonra alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam eden Murat Cevahir ve Gizem Arabacıoğlu, alışveriş sonrası bir restorana giriş yaparak günü sonlandırdı.