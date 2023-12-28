Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Murat Cemcir'den Ahmet Kural açıklaması: Görüşmüyoruz, görüşmeyeceğiz de!

        Murat Cemcir'den Ahmet Kural açıklaması: Görüşmüyoruz, görüşmeyeceğiz de!

        Ahmet Kural ile Murat Cemcir arasındaki gerginlik gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde aralarındaki küslükle ilgili açıklama yapan Kural'dan sonra Cemcir'de açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 15:44 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "BİRBİRİMİZE UZUN SÜREDİR KIRGINIZ"

          Geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural meslektaşı Murat Cemcir ile arasında olan küskünlük hakkında konuştu. Kural "Birbirimize uzun süredir kırgınız. Niyesi yok, niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşman değiliz, birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler" ifadelerini kullandı.

        • 2

          "GÖRÜŞMÜYORUZ VE GÖRÜŞMEYECEĞİZ DE"

          Murat Cemcir "Ahmet Kural ile küs müsünüz? Barışmayı düşünüyor musunuz?" sorularına ise şu yanıtı verdi "Ahmet ile 2020’de son bir proje yaptık, yakın zamanda bir şey yapacağımızı zannetmiyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin, ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi, bununla ilgili gerekli açıklamayı o da ben de yapmıştım zaten, aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!"

        • 3
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Habertürk Anasayfa