Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 97'nci yıldönümü bugün Türkiye'nin her yerinde kutlanıyor. Ünlü isimler de bu önemli günü sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla andı.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir de sosyal medya hesabından yayınladığı şiiri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Murat Cemcir, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

O öyle bir sene ki 1922

O öyle bir taarruz ki

Dört gün uyumadan

Sakarya’dan Dumlupınar’a

Destan yazan ruhi mücerred



Onurumuz, gururumuz

Anlı şanlı ordumuzun

Başkumandanı

Meydan-ı muharebenin

Fatihi

Mustafa Kemal Atatürk’üm

Ruhun şad olsun.

Murat Cemcir