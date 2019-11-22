22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Murat Cavcav, Gençlerbirliği'nin sezonun 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maça ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamza Hamzaoğlu ile 2 maçta 4 puan aldık. Daha güzel sonuçlar ve skorlar alabileceğimizi de oyunumuzla gösterdik. Takımımız Hamza hocamız ile yeniden özgüven kazandı.” dedi.
Başkent ekibinin antrenmanlarını izlerken kırmızı-siyahlı futbolcuların gözlerindeki ışığı görmenin kendisini başkandan ziyade taraftar olarak çok mutlu ettiğini dile getiren Cavcav, şöyle devam etti:
"Evet bu kulüpte görevlerimiz var, bir unvanımız var ama hepsinden öte ben bu kulübün taraftarıyım. Galibiyetlerde de mağlubiyetlerde de tribünde sırtına Gençlerbirliği forması geçirmiş bir çocuğun hisleri neyse onu yaşıyorum. Onlar kadar üzülüyor, onlar kadar seviniyorum. O yüzden bu güzel başlangıç beni de mutlu etti ve daha iyi olacağımıza da inancım var. Yeter ki camia olarak tek gündemimiz, tek derdimiz Gençlerbirliği olsun."
"TARAFTARIMIZLA KUCAKLAŞTIK"
Murat Cavcav, milli maçlar nedeniyle lige verilen arasının kırmızı-siyahlı camia açısından hareketli geçtiğini kaydetti.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun takımla çalışabildiği ilk en uzun arayı kırmızı-siyahlıların çeşitli etkinliklerle geçirdiğini anlatan Cavcav, "Mağazamızın açılışında taraftarımızla adeta kucaklaştık. KırmızıKara Mağazamıza taraftarımızın ilgisi oldukça büyüktü. Bu yönde bir istek vardı, biz de karşılık verdik. Şimdi kulübe her gittiğimde görüyorum ki mağazamız boş kalmıyor. Taraftarımıza hem açılışta bizi yalnız bırakmadığı hem de gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Milli maç arasında ayrıca camiayı yakından tanıyan sanatçılarla bir araya geldiklerini hatırlatan Cavcav, "Hem Erdal Beşikçioğlu hem Nejat İşler kulübümüzü yakından tanıyan isimler. Onları ağırlamak da ziyaret etmek de bizim için büyük zevk. Kendilerine formalarımızı hediye ettik, Gençlerbirliği’ni konuştuk. Zaten bizim üç lafımız varsa ikisi Gençlerbirliği oluyor." şeklinde görüşlerini aktardı.
"ANKARA İÇİN ÖNEMLİYİZ"
Murat Cavcav, Gençlerbirliği'nin Ankara'nın değil Türkiye'nin en önemli altyapı güçlerinden biri olduğunu belirterek, "Ankara şehri için bu yüzden de çok önemliyiz." ifadesini kullandı.
Başkent ekibinin altyapısının son 10 yılda 25 bin çocuğa eğitim verdiğine dikkati çeken Cavcav, şu değerlendirmeyi yaptı:
"25 bin çocuk buradan geçmiş, kimi iyi futbolcu olmuş bu işi meslek edinmiş kimi sadece spor sevgisi, Gençlerbirliği sevgisi edinerek ayrılmış. Nihayetinde Gençlerbirliği, son 10 yılda 25 bin çocuğun hayatına bir ucundan dokunmuş.
Bütün kulüplerimiz bu şekilde altyapıya önem vermeli. Futbolu yönetenler de bu konuda hassasiyeti olan kulüpleri teşvik etmeli."
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