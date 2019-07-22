22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlhan Cavcav Tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, “Süper Lig’e yeni çıktık bazı şeylere ihtiyacımız var. Hiçbir kurum ve kuruluş yanımızda değil” dedi. Başkan Cavcav, Eryaman Stadyumu için ise bir yıllık tahsis yazısını aldıklarını, kiralama konusunda ise hiç bir şeyin netleşmediğini söyledi.
"HİÇBİR TARAFTAR GURUBA ÜCRETSİZ BİLET VERİLMEYECEK!"
Kombine fiyatlarını yönetim kurulu toplantısında aldıkları karar ile belirlediklerini söyleyen Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, “Malum Süper Lig'de oynuyoruz. 17 maçı içeride oynayacağız. Bunun beş tanesi büyük takım. Fiyatlar yüksek gelmemeli. Biz taraftar sayısı yüksek olmayan bir kulübüz. Süper Lig’e yeni çıktık bazı şeylere ihtiyacımız var. Hiçbir kurum ve kuruluş yanımızda değil. Taraftar başımızın tacı. Onlar olmazsa olmaz. Onlarda bu kararı normal karşılayacaklarını ümit ediyorum. Gençlerbirliği’ni seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Onlar da bizi bu konuda anlayışlı karşılasınlar. Bizi desteklesinler. Herhangi bir şekilde Gençlerbirliği kulübü olarak hiçbir taraftar grubuna ücretsiz bir tane bilet satılmayacak. Bunun taahhüdünü Murat Cavcav olarak ben veriyorum. Herkes bilsin hiç kimseye bedava bilet yok” diye konuştu.
ERYAMAN STADI'NDA SON DURUM NE?
Eryaman Stadyumu için dilekçelerini yazdıklarını belirten Başkan Murat Cavcav, “Bir yıllık tahsis yazısını aldık. Eryaman stadında oynayacağız. Ama kira konusunda sadece biz mi kiralayacağız ya da Ankaragücü ile ortak mı kiralayacağız bu konuda henüz netlik kazanmış bir durum yok. Ankaragücü’nün genel kurulu var. Daha sonra Ankaragücü’nün Başkanı ile konuşup kulüpler için en mantıklısı neyse ona karar vereceğiz” dedi.
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