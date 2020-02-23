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Caroline Yılmaz, bir televizyon programında Murat Boz'un komşusu olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Murat Boz'un ev hallerini çok sık şahit oluyorum. Evde sık sık arkadaşlarıyla parti veriyor. Üstü çıplak dolaşıyor" ifadelerini kullandı.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Çıkan haberlerin ardından Murat Boz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oturduğu apartmanın 5 katlı olduğunu dile getiren Boz, hakkında çıkan haberleri şu sözlerle yalanladı:

Bugün hakkımda çıkan asılsız bir takım haberlerle ilgili açıklamamdır. Oturduğum apartmanın kat sayısı 17 veya üzeri değil toplam 5 kattır. Ki magazin muhabiri kardeşlerimiz ikamet ettiğim siteyi biliyorlar...

Yan komşum çok değerli bir müzisyen arkadaşım ve ailesi... Yine apartmanımızda Beşiktaş'ın benim de çok sevdiğim bir futbolcusu olan arkadaşım ve ailesi oturuyor. Komşularımızın hepsini de tanıyorum. Maksatlı ve baştan sona yalan olan bu açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz.

"YANLIŞ ANLAŞILDIYSAK ÜZÜLÜRÜZ"

Murat Boz'un açıklamasının ardından Caroline Yılmaz ise şu açıklamayı yayınladı:

Eski komşum Murat Boz ile ilgili televizyon programımızda esprili bir dille anlattığım ve art niyetle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir anım, yazılı habere dönüştürülünce gerçekten bir tuhaf olmuş. Ben bile okurken 'Böyle mi demişim?' dedim. Halbuki programı izleyenler bilir. Çok da sevimli bir diyalogdu.

Yanlış anlaşıldıysak üzülürüz. Programda da belirttiğim üzere, şarkılarını ve kendisini çok da severek takip ediyoruz. Esprili bir diyaloğun yazıya dökülüp, keskin bir başlık atılınca tuhaflaşmasından ibarettir. Kırgınlık olmasın biz öyle insanlar değiliz.