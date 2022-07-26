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Murat Boz: Burcu Özberk ile iyi partner olacağımıza inanıyorum - Magazin haberleri

Murat Boz: İyi partner olacağımıza inanıyorum

Çeşme'de tatil yapan Murat Boz, Burcu Özberk ile birlikte yer alacağı yeni film projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Boz, "Senaryosu çok güzel. Okurken çok keyif aldım ve güldüm. Burcu ile iyi partner olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı

26.07.2022 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 10 gündür Çeşme'de tatilde olan Murat Boz, önceki gün objektiflere yansıdı.

    Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü şarkıcı, "Benim ritüelim bu. Her sene Çeşme'ye geliyorum mutlaka. Yakalıyorsunuz, hiç affetmiyorsunuz. Tatil vesilesiyle arkadaşlarımı da görmüş oluyorum. Çeşme geçen seneye göre biraz daha durgun." dedi.

  • "İYİ PARTNER OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

    Burcu Özberk ile birlikte yer alacağı yeni film projesi hakkında konuşan Boz, "Sektöre yeni giriş yapacak olan bir dijital platformun ilk işi olacak bu film. Senaryosu çok güzel. Okurken çok keyif aldım ve güldüm. Çekilince de güzel olacağını düşünüyorum. Burcu ile iyi partner olacağımıza inanıyorum. 28 Temmuz'da 'Zeytin Ağacı' Netflix'te yayına girecek. Onun da heyecanını yaşıyorum. Benim için de farklı bir iş oldu. İzleyicinin nasıl bir tepki vereceğini merak ediyorum. Benim kariyerimde hiç böyle bir iş yoktu. Kabul etmemin başlıca sebeplerinden bir tanesi de buydu. Oyuncu kadrosuna baktığımız zaman bayağı iyi isimler var. Yönetmenimiz Burcu Alptekin, gerçekten başarılı biri. Onların arasında ben nasıl kendimi göstereceğim konusunda hiçbir fikrim yok ama bir şekilde rolümün üstesinden geleceğim. Son zamanlarda hiç yapılmamış farklı bir iş olduğunu düşünüyorum. İzleyici gerçekten sevecek." açıklamasını yaptı.

  • "KAMERA ÖNÜNDE OLMAK GÜZEL BİR HİS"

    Çok yoğun bir konser temposundan çıktığını ve mola vermek için Çeşme'ye geldiğini dile getiren Murat Boz, "Ağustos itibariyle konserlerimiz başlayacak. Pandemide bayağı ara vermiştik, yeniden sahnelere dönüp, hareketlenmek bizi biraz zorladı tabi ama sonrasında alıştık. Yeni filmimizin provaları başlayacak. Hem konserler hem de film bizi yoracak. Kışa doğru da Avrupa turnemiz olacak. Oyunculuğu seviyorum, kendimi iyi hissediyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Kamera önünde olmak güzel bir his. Yeter ki senaryosu beni heyecanlandırsın." dedi.

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