"İYİ PARTNER OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Burcu Özberk ile birlikte yer alacağı yeni film projesi hakkında konuşan Boz, "Sektöre yeni giriş yapacak olan bir dijital platformun ilk işi olacak bu film. Senaryosu çok güzel. Okurken çok keyif aldım ve güldüm. Çekilince de güzel olacağını düşünüyorum. Burcu ile iyi partner olacağımıza inanıyorum. 28 Temmuz'da 'Zeytin Ağacı' Netflix'te yayına girecek. Onun da heyecanını yaşıyorum. Benim için de farklı bir iş oldu. İzleyicinin nasıl bir tepki vereceğini merak ediyorum. Benim kariyerimde hiç böyle bir iş yoktu. Kabul etmemin başlıca sebeplerinden bir tanesi de buydu. Oyuncu kadrosuna baktığımız zaman bayağı iyi isimler var. Yönetmenimiz Burcu Alptekin, gerçekten başarılı biri. Onların arasında ben nasıl kendimi göstereceğim konusunda hiçbir fikrim yok ama bir şekilde rolümün üstesinden geleceğim. Son zamanlarda hiç yapılmamış farklı bir iş olduğunu düşünüyorum. İzleyici gerçekten sevecek." açıklamasını yaptı.