Murat Boz aracını engelli otoparkına mı park etti? - Magazin haberleri

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Şarkıcı Murat Boz ile ilgili sosyal medyada bir iddia ortaya atılmıştı. Boz'un aracını engelli otoparkına park ettiği konuşuluyordu. Şarkıcı, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Çıkan haberler asılsızdır" diyen Boz, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Engelli otoparkına aracımı park ettiğim yönünde çıkan haberler asılsızdır. "BOZ" plakalı bir aracım yoktur.