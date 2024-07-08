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        Haberler Magazin Murat Başaran: Şimdiki şarkıların yüzde 90'ı duygusuz - Magazin haberleri

        Murat Başaran: Şimdiki şarkıların yüzde 90'ı duygusuz

        Murat Başaran, şimdiki şarkıların hopbidi ve duygusuz olduğunu söyledi; "Bir kulaktan girip diğerinden çıkıyor. İki ay sonra unutuyorsun. Güzel şarkı yapan kardeşlerimiz de var ama çoğu sound içerikli şarkılar. Duygu yok"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:09
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        • 1

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Murat Başaran, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Müzik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başaran, merhum sanatçı Azer Bülbül'ün 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' şarkısını coverlayacağını söyledi.

          Murat Başaran; "Sevgili Polat Yağcı ile 'Bunu yapalım' dedik. Önümüzdeki hafta okumalar olacak. Bir iki hafta sonra da klip çekilir. Yakında ekranlarda görürsünüz. Çok güzel bir şarkı ama biz onun farklı bir versiyonunu yapacağız. Dilber versiyonu, hareketli bir şarkı olacak" dedi.

        • 2

          Murat Başaran, 30 yıldır yaşadığı İstanbul'dan radikal bir karar alarak Antalya'ya taşınmıştı. Antalya'daki yaşantısından memnun olduğunu söyleyen Başaran; "Antalya'da hayat çok güzel. Kuş sesleriyle uyanıyoruz. Çiçekler, böcekler huzurlu bir hayatımız var. Sadece çok sıcak oluyor. İki ay Antalya'dan kaçacaksın. Temmuz, ağustos hiç gelmeyeceksin. Kışları çok güzel ama... İstanbul'da soğuk var, trafik var. 30 yıldır İstanbul'da yaşadım. Açıkçası özlemiyorum" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "ŞİMDİKİ ŞARKILARIN YÜZDE 90'I DUYGUSUZ"

          1990'lar ve 2000'lerde piyasaya çıkardığı 'Azıcık Ucundan', 'Gülümse Anne', 'Sana Ölürüm', 'Nankör', 'Canın Sağ Olsun' gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşan Murat Başaran, o dönemin ruhunun başka olduğunu anlattı.
          Şimdiki şarkıların duygudan uzak olduğunu söyleyen Murat Başaran; "Televizyonu açıyorum. Bizim dönemin şarkılarını hep coverlayıp yapıyorlar. Niye üreten yok. Biz zamanında ürettik. Samimi gönülden, kalpten kalbe giden şarkılardı. İnsanlar o dönemin şarkılarını dinleyince hatıraları canlanıyor. Çünkü şarkılar insanlara işliyor. Şimdiki şarkıların yüzde 90'ı hopbidi şarkılar. Bir kulaktan girip diğerinden çıkıyor. İki ay sonra unutuyorsun. Güzel şarkı yapan kardeşlerimiz de var ama çoğu sound içerikli şarkılar. Duygu yok" şeklinde konuştu.

        • 4

          Murat Başaran, evliliklerinin birinci yılını geride bıraktığı Ayten Öztürk Başaran'ın doğum gününü sahnede kutladı.
          Evlilik hakkında konuşan Murat Başaran; "Evlilik çok güzel gidiyor. Her başarılı erkeğin arkasında bir hanım vardır ve eşim onun tam örneği. Her şeyimi o düşünüyor. Arkadaşlara tavsiye ediyorum buldukları zaman değerini evlensinler" diye konuştu.

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