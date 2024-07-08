Murat Başaran: Şimdiki şarkıların yüzde 90'ı duygusuz

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Murat Başaran, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Müzik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başaran, merhum sanatçı Azer Bülbül'ün 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' şarkısını coverlayacağını söyledi.

Murat Başaran; "Sevgili Polat Yağcı ile 'Bunu yapalım' dedik. Önümüzdeki hafta okumalar olacak. Bir iki hafta sonra da klip çekilir. Yakında ekranlarda görürsünüz. Çok güzel bir şarkı ama biz onun farklı bir versiyonunu yapacağız. Dilber versiyonu, hareketli bir şarkı olacak" dedi.