Tiyatro sanatçısı Murat Akkoyunlu, geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Kızı Mira ve eşi Esra Akkoyunlu ile birlikte alışveriş turunda görüntülenen ünlü oyuncu, yaşadıkları saldırı hakkında konuştu.

Yargı sürecinde olduğu için konuşmak istemediğini belirten oyuncu, ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirmek istediğini ifade ederek objektiflere poz verdi.

Alışveriş sonrası minik kızları Mira'yı eğlence merkezine götürerek birlikte oyunlar oynayan Murat Akkoyunlu, oyun merkezi çıkışı aracını valeden teslim alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.