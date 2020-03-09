09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Murat Ağırel'in tutuklanması protesto edildi
Şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in tutuklanması protesto edildi.
Gazetenin Yenibosna'daki binası önünde bir araya gelen gruptakiler adına konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, dün akşam tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Ağırel için bir araya geldiklerini söyledi.
Kavuncu, şunları kaydetti:
"Murat'ın tutuklanma şekli, yargı bağımsızlığına gölge düşürecek ve zedeleyecek bir hal almıştır. Murat Ağırel, FETÖ tarafından yıllar önce kumpasa maruz bırakılmıştı. Ağırel onurlu bir gazetecidir. Doğru ve dürüst haberciliği ilke edinmiş, verdiği haberi namusu bilen, vicdanıyla hareket eden iyi bir gazetecidir. Bizler onunla bir dönem çalışan arkadaşları olarak onun vatanseverliğine kefiliz. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'a da buradan selam gönderiyor, yazarı tutuklanan Yeniçağ gazetesinin de her zaman yanında olduğumuzun sözünü veriyoruz. Ülkesi, milleti için, onuruyla ve bağımsızca yazan, milletimizin dirliği, huzuru ve mutluluğu için doğru haber verme çabası peşinde olan, tutuklu tüm gazetecilere buradan selam olsun. Demokrasi için özgür basın şarttır."
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