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        Haberler Yaşam Munzur ve Pülümür dağlarındaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

        Munzur ve Pülümür dağlarındaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

        Tunceli'de dağlık alanlarda yaşayan vaşak, bozayı, kurt, akbaba, yaban keçisi, keklik ve domuz gibi canlı türleri fotokapanlarla kayıt altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:49
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          Zengin su kaynakları ve besin çeşitliliğiyle öne çıkan Tunceli'de, birçok memeli, kuş, sürüngen ve böcek türü yaşamını sürdürüyor.

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          Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri de yaban hayvanlarının korunması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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          Kaçak avcılığa karşı denetimler yapan ekipler, hayvanların popülasyon takibi için de Munzur ve Pülümür dağlarına fotokapanlar yerleştiriyor.

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          Görevliler video ve fotoğraf çekme özelliğine sahip, harekete duyarlı cihazlardan elde edilen görüntüleri inceleyerek bölgedeki yaban hayatı varlığını kayıt altına alıyor.

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          Belirli aralıklarla incelenen fotokapanlara son bir yıl içerisinde vaşak, bozayı, kurt, keklik, yaban keçisi ve domuz gibi birçok türün görüntüsü yansıdı.

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          Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.

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