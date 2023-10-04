Munzur ve Pülümür dağlarındaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
Tunceli'de dağlık alanlarda yaşayan vaşak, bozayı, kurt, akbaba, yaban keçisi, keklik ve domuz gibi canlı türleri fotokapanlarla kayıt altına alındı
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Zengin su kaynakları ve besin çeşitliliğiyle öne çıkan Tunceli'de, birçok memeli, kuş, sürüngen ve böcek türü yaşamını sürdürüyor.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri de yaban hayvanlarının korunması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Kaçak avcılığa karşı denetimler yapan ekipler, hayvanların popülasyon takibi için de Munzur ve Pülümür dağlarına fotokapanlar yerleştiriyor.
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Görevliler video ve fotoğraf çekme özelliğine sahip, harekete duyarlı cihazlardan elde edilen görüntüleri inceleyerek bölgedeki yaban hayatı varlığını kayıt altına alıyor.
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Belirli aralıklarla incelenen fotokapanlara son bir yıl içerisinde vaşak, bozayı, kurt, keklik, yaban keçisi ve domuz gibi birçok türün görüntüsü yansıdı.
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Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.
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