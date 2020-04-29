Munzur ve Mercan Dağları ilkbaharda bir başka güzel

AA

Her mevsim farklı güzelliğin yaşandığı 1500 rakımlı Ovacık'ta, karların erimesiyle oluşan doğal güzellikler seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Baharın gelişiyle doğanın yeniden canlandığı Munzur ve Mercan Dağları'nda rengarenk açan çiçekler, eriyen kar sularıyla coşan dere ve şelaleler ile doğal ortamında görülen boz ayı, yaban keçileri ilgi çekiyor.

Sarp kayalıklarıyla dikkati çeken Munzur ve Mercan Dağları'nda zirvelerde kar, alçak rakımlı yerlerde ve yaylalarda ise rengarenk çiçekler kartpostallık manzaralar oluşturdu.