        Haberler Gündem Çevre Munzur Vadisi'nde yaban hayatı tehlikede | Son dakika haberleri

        Munzur Vadisi'ndeki yaban hayatına araç trafiği ve insan tehdidi!

        Tunceli'de 42 bin hektarlık Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok yaban hayvanının yaşam alanı olmasına rağmen yoğun araç ve insan baskısına maruz kalıyor. Ocak ayından bu yana yaklaşık 2 milyon araç girişinin yapıldığı vadide, fotoğraf çekmek isteyenler hayvanların su için Munzur Nehri'ne inmelerine engel oluyor. Çevre savunucusu Avukat Barış Yıldırım, "Buradaki bu kontrolsüz araç trafiğinden, insan baskısından kaynaklı olarak maalesef yaban hayatı zarar görüyor. Parkın, Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 17:53 Güncelleme: 15.09.2025 - 17:53
        • 1

          Tunceli'de 42 bin hektarlık Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok yaban hayvanının yaşam alanı olmasına rağmen yoğun araç ve insan baskısına maruz kalıyor.

        • 2

          Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

        • 3

          Türkiye'de en fazla yaban keçisinin yaşadığı bölge olarak bilinen vadide, yöre halkının duyarlılığı ve kaçak avcılıkla mücadelenin artmasıyla yaban keçilerinin sayısı yükseliyor.

        • 4

          Ancak PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına göre sadece ocak ayından bu yana vadiye yaklaşık 2 milyon araç giriş yaptı. Dağlarda ve dere yataklarında suyun azalmasıyla Munzur Nehri'ne inmek zorunda kalan ve yol kenarlarındaki kayalıklarda tuz ihtiyaçlarını gidermeye çalışan yaban keçileri, araç trafiği ve insan baskısıyla strese girerek ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başladı.

        • 5

          Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknikçilerin doğaya bıraktığı çöp ve atıklar hem çevre kirliliğine hem de yaban hayatına zarar veriyor. Çöp konteynerlerini devirip atıkları yiyen bozayılar ise biyolojik sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.

        • 6

          Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, vadi boyunca uyarı tabelaları yerleştirip araçlarla devriye atarak ziyaretçileri bilinçlendirmeye çalışıyor. Buna rağmen, yapılan uyarıları dikkate alınmıyor.

        • 7

          Çevre savunucusu Avukat Barış Yıldırım, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki insan ve araç baskısının yaban hayatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Bu havza önemli doğa alanı ve önemli bitki alanı. Ülkemizin tarafı olduğu Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme hükümleri çerçevesinde Dünya Kültür Mirası Listesine alınması gerekiyor. Yine havzada şu ana kadar yapılmış araştırmalarda 2 bin 250'nin üzerinde bitki türü saptanmış. Bunların 5'te 1'i endemik. Bu bitki sayısı İngiltere'den, Hollanda'dan, Danimarka'dan pek çok Avrupa ülkesinden çok daha fazla. Havza, yaban hayatı ekolojisi bakımından son derece önemli bir havza. Kesin koruma altında olan yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı, kurt, vaşak hatta neslinin dünyada tükendiği sanılan Anadolu parsı gibi türlerin habitat alanı. Bu kadar önemli bir havzada son derece ciddi bir insan baskısı var" dedi.

        • 8

          Barış Yıldırım, "Milli Park'a 2 milyonun üzerinde aracın giriş çıkış yaptığı söyleniyor. Buradaki bu kontrolsüz araç trafiğinden, insan baskısından kaynaklı olarak maalesef yaban hayatı ekolojisi zarar görüyor. Örneğin yaban keçileri su içmeye inemiyorlar. İnsanlar ellerindeki fotoğraf makineleriyle veya telefonlarla sürekli onları görüntülemek için uğraşıyor. Onlar da bundan kaynaklı strese maruz kalıyor. Yine gelişi güzel yapılan pikniklerden kaynaklı çok yüksek miktarda çöp var havzada. Bunlar da yaban hayatı ekolojisine bakteriyel olarak zarar verebilir" diye konuştu.

        • 9
        • 10
