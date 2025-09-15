Çevre savunucusu Avukat Barış Yıldırım, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki insan ve araç baskısının yaban hayatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Bu havza önemli doğa alanı ve önemli bitki alanı. Ülkemizin tarafı olduğu Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme hükümleri çerçevesinde Dünya Kültür Mirası Listesine alınması gerekiyor. Yine havzada şu ana kadar yapılmış araştırmalarda 2 bin 250'nin üzerinde bitki türü saptanmış. Bunların 5'te 1'i endemik. Bu bitki sayısı İngiltere'den, Hollanda'dan, Danimarka'dan pek çok Avrupa ülkesinden çok daha fazla. Havza, yaban hayatı ekolojisi bakımından son derece önemli bir havza. Kesin koruma altında olan yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı, kurt, vaşak hatta neslinin dünyada tükendiği sanılan Anadolu parsı gibi türlerin habitat alanı. Bu kadar önemli bir havzada son derece ciddi bir insan baskısı var" dedi.