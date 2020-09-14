Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı

Elazığ'da yaşayan Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşler, dün Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi Milli Parkı'na gezmeye gitti.

İki kardeşin akşam eve dönmemeleri üzerine Aydemir ailesi, durumu İl Jandarma Komutanlığı ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, iki kardeşin araçlarını bıraktığı Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü mevkisinde arama çalışması başlattı.

Ekiplerin Aydemir kardeşleri bulmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.