Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bozayı yavrusu görüntülendi - TUNCELİ

AA

Kentte 1971 yılında milli park ilan edilen Munzur Vadisi, 42 bin 674 hektarlık yüz ölçümünde doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da yüzlerce hayvan türünü bünyesinde barındırıyor.Meşe ağaçlarının hakim olduğu ve yaklaşık yüzde 18'i endemik olmak üzere 1600 çeşit bitkiye ev sahipliği yapan milli parkta bozayı, kurt, vaşak, tilki, sansar, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi, su samuru ile urkeklik gibi yaban hayvanlarını doğal ortamında görebilmek mümkün.Zaman zaman yerleşim alanlarına yaklaşan yabani hayvanlardan bir bozayı yavrusu, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek ararken kameraya yansıdı.Milli parktaki Venk köprüsü mevkisinde görüntülenen bozayı yavrusu, bir süre kayalıklarda gezinerek, kar sularının oluşturduğu dere yatağına inerek serinledi.Ardından yiyecek aramaya başlayan yavru bozayı, bir süre sonra gözden kayboldu.