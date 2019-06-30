30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in de bulunması için aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı.
DHA'nın haberine göre arama çalışmalarına, 16'ncı günü olan bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin belediyelerinde görevli 50 kişilik su altı arama kurtarma ekibi katıldı. Ekipler, çalışmada Eroğlu'nun Munzur Nehri'ne düştüğü noktadan itibaren 24 kilometrelik alanı taradı. Alan taramasını tamamlanmasının ardından arama çalışmaları yarın Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılacağı bildirildi.
Engin'in arama çalışmalarına katılan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Gerek Tunceli Valiliği gerek Tunceli halkı arama kurtarma çalışmalarına hiç arama vermeden sürdürüyor. Girişimlerimiz sonucu Ankara, İzmir, Mersin ve İstanbul belediyelerinde görevli arama kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı. Bu ekiplerin Çalışmaları Çarşamba gününe kadar devam edecek" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekipler Amiri Mesut Bozkurt ise Munzur Nehri'nin debisinin yüksek olduğunu belirterek, arama çalışmalarının güçlükle yapıldığını anlattı. Bozkurt, "Engin Eroğlu'nun Munzur Nehri'ne düştüğü noktadan itibaren 24 kilometrelik kısmını tarayarak tamamladık. Hiçbir ize rastlayamadık. Belirli bölgelerde su altında tüplü arama yaptık. Arama çalışmalarımız yarın 20 kilometrelik kısmını tamamlanmasıyla devam edecek Engin Eroğlu bulunamazsa yarından sonra Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmalarımız devam edecek. Munzur'da zorlu bir çalışma yürütüyor. Her türlü zorluğa rağmen her kayanın dibine ve her noktaya titizlikle bakarak aramalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
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