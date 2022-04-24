Tunceli'de aile gezintisi faciayla bitti!

DHA

Tunceli'deki Munzur Gözeleri'nde ahşap köprünün korkuluğunun kırılmasıyla Munzur Çayı'na düşen Ayşen Gür (63), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, Ovacık ilçesine bağlı Munzur Gözeleri'nde meydana geldi. Tunceli'den eşi ve çocuklarıyla gözeleri görmeye gelen Ayşen Gür, Munzur Çayı üzerindeki ahşap köprüye çıktı. Gür, köprünün korkuluğunun kırılmasıyla yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

Başını taşa vuran ve ağır yaralanan Gür, çağrılan ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gür, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gür'ün cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.