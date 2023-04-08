Drone ile görüntülendi... Zirveye doğru tırmandılar!

Yaban hayatı varlığıyla dikkati çeken Tunceli'de, kurt, bozayı, yaban keçisi, vaşak ve su samuru gibi nesli tehlike altında olan türler yaşıyor.

DKMP görevlileri de bu canlıları kaçak avcılara karşı korumak amacıyla belirli aralıklarla denetimler gerçekleştiriyor.

Bölgedeki yaban hayvanlarının envanterini çıkarmak için çalışma yapan ekipler, Ovacık'taki 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nda yaklaşık 20 erkek yaban keçisiyle karşılaştı.

Sürü halinde hareken eden keçiler, DKMP personelince drone yardımıyla kayıt altına alındı.

Tek sıra halinde uçurum alanlardan geçerek zirveye doğru tırmanan keçiler drone ile görüntülendi.