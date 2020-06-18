Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, yılın her mevsiminde sahip olduğu doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.
AA'nın haberine göre hava sıcaklığının arttığı bugünlerde, Munzur Dağları'ndaki karların bir bölümünün erimesiyle Kırkmerdiven Vadisi'nde akmaya başlayan Dalik Şelalesi de çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğa tutkununu ağırlıyor.
İlçeye bağlı Gözeler köyüne yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Dalik Şelalesi'nin güzelliğini görmek isteyen doğaseverler, araçlarıyla ilçe merkezinden yola çıkarak 20 dakika süren yolculuk sonunda Kırkmerdiven Vadisi'ne varıyor.
Munzur Dağları arasında yer alan derin vadide, yaklaşık 2 saatlik zorlu yürüyüş yapan ziyaretçiler, daha sonra çevresi rengarenk çiçeklerle kaplı doğa harikası Dalik Şelalesi'ne ulaşıyor.
Kar ve yağmur sularıyla canlanıp 50 metre yükseklikten coşkuyla akan şelalenin dibine kadar giden ziyaretçiler, burada hem piknik yapıyor hem de doğanın tadını çıkarıyor.
Gün batımına doğru dönüş yolculuğuna geçen ziyaretçiler, nesli tükenmekle karşı karşıya olduğu için koruma altındaki boz ayıları ve çengel boynuzlu dağ keçilerini de yakından görme fırsatını yakalıyor.
Doğaseverlerden Nihat Derman, yaptığı açıklamada, Ovacık'ın her mevsim doğasıyla ayrı güzellikler sunduğunu söyledi.
Dalik Şelalesi'ne, zorlu yürüyüşün ardından ulaştıklarını belirten Derman, "Munzur Dağları, el değmemiş doğası ve bitki örtüsüyle çok güzel bir yer. Bizler de her yıl yaz aylarında buradaki güzellikleri görmek için geziler gerçekleştiriyoruz. Dalik Şelalesi de genellikle haziran ayında karların erimesiyle akmaya başlıyor. Kırkmerdiven Vadisi'nde yer alan diğer şelalelerden çok farklı bir görüntüsü var. Dağın ortasından çıkıyor ve 50 metre yükseklikten akıyor" diye konuştu.
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