Munzur Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

AA

36 yaşındaki Güneş'i bulmak için yürütülen arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler katılıyor.

Bugünkü çalışmalar çerçevesinde 2 dalgıç ekibi, Munzur Çayı'nın Miskisağ mevkisinden itibaren kent merkezine kadar olan bölümünde, bir diğer ekip de Uzuçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyıda arama yaptı.

AFAD ekipleri Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında arama çalışmalarına devam ederken, jandarma personeli de iz takip ve arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara destek verdi.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu.