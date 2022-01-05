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'Mahmut Hoca' ve 'Yaşar Usta' gibi fenomen olan bir çok karakterle Türk sinemasına damga vuran Münir Özkul, vefatının 4'üncü yılında anılıyor. Özkul, 5 Ocak 2018'de Beyoğlu'nun Cihangir semtindeki evinde 92 yaşındayken hayatını kaybetti.