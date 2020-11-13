"Münhasır" uluslararası prömiyerini İtalya'da gerçekleştirecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle çekilen ve uluslararası prömiyerini de festival kapsamında gerçekleştirecek olan filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yeşim Tonbaz, "Münhasır"ın uzun zamandır planladığı ve senaryosu üzerine düşündüğü bir proje olduğunu söyledi.
Tonbaz, filmin festival yolculuğuna pandemi nedeniyle biraz gecikmeli başladıklarını dile getirerek, "Festivallerin bir çoğu ertelendi ya da iptal edildiği için bu süreç ister istemez sene sonuna doğru kaymış oldu. İlk önce Ankara, İzmir, Uşak kısa film festivallerinde yarıştı. Torino'da da filmin uluslararası prömiyeri olacağı için çok heyecanlandım. Torino çok köklü bir festival ve çok iyi bir organizasyon. Böyle bir festivalle filmin yurt dışına açılıyor olması, film açısından da çok kıymetli." ifadelerini kullandı.
38. Torino Film Festivali'nin kısa film seçkisinde Türk yapımı olarak sadece "Münhasır"ın olmasından dolayı ayrıca gurur duyduğunu belirten Tonbaz, şöyle devam etti:
"Filmlerde bir gösterim sürecinin olması bile kısa filmci için çok kıymetli oluyor. Ödül beklentisi bu sevinci katmerlendiriyor. Ama görülmesi çok daha önemli. Torino gibi binlerce filmin başvurduğu bir festivalde seçkiye alınmış 10 kısa filmden biri olmak bile çok kıymetli. Dünyaya ulaşıp başka gözlere değecek olması da ayrıca önemli. Filmleri zaten birilerinin izlemesi için çekiyoruz."
Yeşim Tonbaz, filmi yurt içindeki festivallerin yanı sıra yurt dışında köklü festivallere de göndermeye devam ettiklerini aktararak, "Biraz festivallerde dolaşırsa beni mutlu etmeye devam edecek. Festival sürecini takip ediyorum. Bu süreç de filmi çekmek kadar, post prodüksiyon aşaması kadar önemli ve stratejik bir aşama." şeklinde konuştu.
Yapımcılığını Ekrem Aydın'ın yaptığı filmin görüntü yönetmenliğini Gürol Beşer üstlendi. Filmin kurgusunu ise İbrahim Demiray yaparken, müziklerini Eldina Papanastasiou hazırladı.
Gonca Cilasun, Nalan Örgüt, Burak Haktanır ve Onur Yenidünya'nın rol aldığı kısa filmin konusu özetle şöyle:
"Fazilet, uzun zamandır hasta olan genç kızının ölümünün ardından yapayalnız kalmıştır. Ölüm duygusuyla baş etmeye çalışırken, cenazede eline tutuşturulan bir paket, onu zor bir arayışın içine sürükler. Paketle ilgili fikir almak için çaldığı her kapı, Fazilet için paketi daha da önemli kılacaktır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!