Münevver Karabulut'un dedesi hayatını kaybetti

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İstanbul Bahçeşehir’de 14 yıl önce vahşice katledilen 17 yaşındaki Münevver Karabulut cinayeti tüm Türkiye’yi derinden sarsmıştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Karabulut ailesi firardaki katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun yakalanması için mücadele verdi. Verilen bu mücadele içinde yer alanlardan biri de Münevver Karabulut’un iki dedesinden biri olan Abdullah Akdoğan’dı. Bolu’da bir süredir tedavi gören 85 yaşındaki Akdoğan, hayatını kaybetti.

BOLU’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Münevver’in annesi Nagihan Karabulut’un babası olan Abdullah Akdoğan, birçok kişinin katıldığı cenaze törenin ardından Mengen ilçesinin Elemen mezarlığında toprağa verildi.

MÜNEVVER CİNAYETİ GÜNDEMDEN HİÇ DÜŞMEDİ

Münevver Karabulut 3 Mart 2009 günü Bahçeşehir’deki villada Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürüldü. Türkiye’de infial yaratan bu olayın ardından katil zanlısı Cem Garipoğlu, 6 ay sonra avukatı tarafından polise teslim edildi.

Tutuklanan Cem Garipoğlu, 5 yıl sonra cezaevinde hayatına son verdi. Yıllardır gündemde düşmeyen bu cinayet olayında, Karabulut ailesi Cem Garipoğlu’nun mezarının açılıp DNA testinin yapılması talebinde bulunmuştu. İki defa reddedilen karar üzerine baba Süreyya Karabulut kararın bozulması için bu kez Adalet Bakanlığı’na başvurdu.