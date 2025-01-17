Münbiç'te bombalı saldırı

Münbiç'te bombalı araçla saldırı düzenlendi
Suriye'nin Münbiç şehrinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin Rabıta mahallesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Münbiç'in Rabıta Mahallesi'nde araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, çevrede hasar meydana geldi.
Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Münbiç'te 31 Aralık 2024'te de terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatı kaybetmişti.