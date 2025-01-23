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        Haberler Dünya Münbiç'te bombalı araçla saldırı düzenlendi | Dış Haberler

        Münbiç'te bombalı araçla saldırı düzenlendi

        Suriye'nin Münbiç kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 23:11 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:11
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        Münbiç'te bombalı saldırı düzenlendi
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        Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç ilçesindeki Halep Caddesi'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

        Terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil yaralandı.

        Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

        Yerel güvenlik güçleri, eylemin, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

        SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te, Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.

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