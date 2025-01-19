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        Haberler Dünya Ortadoğu Münbiç'te bombalı araçla saldırı | Dış Haberler

        Suriye'nin Münbiç ilçesinin güneyinde bombalı araçla saldırı düzenlendi

        Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güney kırsalındaki Büyük Kabir köyünde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 19:27 Güncelleme: 19.01.2025 - 19:27
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        Münbiç'te bombalı araçla saldırı
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        Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Büyük Kabir köyünde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

        Saldırıda ilk belirlemelere göre biri kadın 2 kişi yaralanırken, çevrede hasar meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

        Yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

        Münbiç ilçesinin Rabıta Mahallesi'nde 17 Ocak'ta bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralanmıştı.

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