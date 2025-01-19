Münbiç'te bombalı araçla saldırı

Suriye'nin Münbiç ilçesinin güneyinde bombalı araçla saldırı düzenlendi
Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güney kırsalındaki Büyük Kabir köyünde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Büyük Kabir köyünde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Saldırıda ilk belirlemelere göre biri kadın 2 kişi yaralanırken, çevrede hasar meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Münbiç ilçesinin Rabıta Mahallesi'nde 17 Ocak'ta bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralanmıştı.