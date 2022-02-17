Mumu yakıp uyuyakaldı, komşular kurtardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evde yalnız olan kişinin söndürmeyi unuttuğu mum devrilerek yangına sebep oldu. Yangında evde uyuyakalan kişiyi yanmaktan mahalleli kurtardı.
Olay, Hıdırağa Mahallesi Kalealtı 2. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ikamette kalan F.G. isimli şahıs, yaktığı mumu söndürmeyi unuttu ve sonrasında uyuyakaldı. Mumun devrilmesi sonrası evde yangın çıktı. Yangını gören komşular, itfaiyeye haber verip F.G.'nin yardımına koştu.
Evde uyuyakaldığı ortaya çıkan adam, mahalle sakinlerinin yardımıyla yanmaktan kurtarıldı. Saçları yandığı öne sürülen şahıs, olay yerinden kaçarak gözden kayboldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sönen yangında ev küle dönerken, polis ekipleri kaçan F.G.'yi arıyor.
Olay yerinde konuşan bir genç, "Yangını gördük, içeride biri uyuyordu. Saçı başı yanmış ve hemen dışarı çıkardık. Biz olmasak yanacaktı" diye konuştu.
Öte yandan mahalle sakinleri, itfaiyenin kısa sürede olay yerine gelmesi sayesinde daha büyük bir yangının önüne geçildiğini söyledi.
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