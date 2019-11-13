Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'daki evinde 90 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın cenaze namazı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle namazının ardından kılındı. Cenazede kızları Funda Soysal ve Defne Soysal taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gazeteci yazar Sedat Ergin ve Altan Öymen gibi iş, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.
"SAYGIYLA, HÜRMETLE ANIYORUZ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenaze namazı yaptığı açıklamada, "Mümtaz Soysal gerçekten de Türkiye için büyük bir kayıp. Bütün yaşamı adalet mücadelesiyle, insan hakları mücadelesiyle geçti. Türkiye'nin sağlıklı ve güzel bir anayasaya sahip olması için mücadele etti. Hapse atıldı, uzun süre hapiste kaldı, hapisteki hayatını da üç aşağı, beş yukarı hepimiz biliyoruz. Şöyle bir paradoks ile hep karşı karşıya kaldık; bu ülke için çalışanlar, bu ülke için mücadele edenler, adalet için mücadele edenler bir şekliyle ağır bir bedel ödüyorlar. O bedel ödeyenlerden bir tanesi de rahmetli Mümtaz Soysal'dı. Mütevazi bir hayatı vardı, görkemli saraylarda, görkemli evlerde oturmadı. Mütevazi kendi halinde oturan, yazan, çizen bir insandı. Aynı zamanda binlerce öğrenci yetiştirdi. Bir akademisyenin en temel gurur kaynağı yetiştirdiği öğrencilerdir. Onlar bugün Türkiye'nin bütün coğrafyasında, hatta dünya coğrafyasında hizmet veriyorlar. Kendisini saygıyla, hürmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin" dedi.
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ise, "Benim hocamdı aynı zamanda. Hem siyasette, hem de üniversitede beraber olduk. Kendisini çok takdir ederdim. Kaybından dolayı büyük üzüntü duyuyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.
"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Kızı Funda Soysal cenaze namazı öncesi güçlükle konuşarak, "Şu anda çok şey hissediyorum. Türkiye'nin, bütün insanların, hak hukuk mücadelesi veren herkesin, bütün öğrencilerin, gazetecilerin, sendikacıların, hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Soysal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alkışlarla cenaze aracına taşındı. Soysal'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
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