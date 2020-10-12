Mumbai'de elektrik kesintisi milyonları etkiledi

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Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, ana şebekeyle bağlantılı arızanın kesintiye yol açtığını açıkladı.

Kesinti, Mumbai Metropolitan Bölgesi'nde birçok semti, Navi Mumbai ve Thane'i etkiledi, banliyö treni seferleri durdu, okullarda dersler ve sınavlar iptal edildi.

Sosyal medyada kalabalıkların vagonlardan indiği ve en yakın istasyona ulaşmak için raylarda yürüdüğü anların görüntülerine yer verildi.

Elektrik kesintisi en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tedavi edildiği sağlık kuruluşları olmak üzere hastaneler için endişeye yol açtı.

Yetkililer, hastane yönetimlerinden en az 8 saat jeneratörleri destekleyecek yakıtın temin edilmesini istedi.

Yaklaşık 2 buçuk saatin ardından Thane ve Mulund gibi Mumbai'nin batı banliyölerine elektrik verilmeye başlanırken, Maharaştra Eyalet Elektrik İletim Şirketi (MSETCL),tüm bölgelere elektriğin yeniden verilmesinin 2 saat daha süreceğini açıkladı.

Eyalet Başbakanı Uddhav Thackeray da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, yetkililerden halkın mağduriyetini giderecek düzenlemelerin yapılmasını talep etti.