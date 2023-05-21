Edirne'de, mültecileri taşıyan hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Bulgaristan sınırındaki Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment köyünde meydana geldi. Mültecileri taşıyan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar, Edirne Sultan Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına altına alındı.

Hayatını kaybeden mültecinin cansız bedeni ise, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aracı kullanan sürücünün başka bir otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.