Muleka Paşa!

Kasımpaşa'da Jackson Muleka fırtınası... 3-2 kazanılan Göztepe maçının 5. ve 48. dakikalarından fileleri havalandıran 22 yaşındaki santrfor, 81. dakikada Umut Bozok'un attığı golün de hazırlayıcısı oldu. Kritik deplasmanda 2 gol, 1 asitlik performans sergileyen Jackson Muleka maçın yıldızı oldu.

Devre arasında transfer edilen Kongolu oyuncu, ligde oynadığı 4 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Toplam 168 dakika forma giyen Jackson Muleka, her 28 dakikada 1 gole doğrudan katkı sağladı.

Jackson Muleka ne yaptı?

Kasımpaşa - Alanyaspor: 2:2 | 31 dakika oynadı (1 gol, 1 asist)

Konyaspor - Alanyaspor: 4-4 | 26 dakikada oynadı

Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-2 | 31 dakika oynadı (1 gol)

Göztepe - Kasımpaşa: 2-3 | 80 dakika oynadı (2 gol, 1 asist)