Muleka, Kasımpaşa'ya hayat verdi!

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Lacivert-beyazlılarda 59. dakikada oyuna giren yeni transfer Jackson Muleka mücadeleye damga vurdu.

Takımı 1-0 gerideyken 65'te yaptığı asistle beraberliği getiren Kongolu yıldız, 3 dakika sonra ise attığı golle takımını öne taşıdı.

Lacivert-beyazlılar, 74'te Efkan'ın attığı gole engel olamazken Muleka son anlarda müthiş çalımlarla tehlike yaratsa da galibiyeti getiremedi.

Muleka performansıyla büyük alkış alırken bir diğer yeni transfer Fall da ilk golünü atarak siftah yaptı.