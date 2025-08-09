Habertürk
        Mulan filmi hakkında merak edilenler: Mulan filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Mulan filmi ne zaman vizyona girdi?

        Mulan filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Mulan filmi ne zaman vizyona girdi?

        Mulan, 9 Ağustos 2025'te televizyon ekranlarına konuk oluyor. Niki Caro'nun yönetmenliğini üstlendiği film, Yeni Zelanda ve Çin'in büyüleyici manzaralarında çekildi. Macera, aile ve fantastik unsurları harmanlayan yapım, cesur bir genç kadının destansı hikâyesini izleyiciyle buluşturuyor. Peki, Mulan filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Mulan filmi ne zaman vizyona girdi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 16:26 Güncelleme: 09.08.2025 - 16:26
        • 1

          Dünya çapında ses getiren Mulan, 9 Ağustos 2025 akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Rick Jaffa imzalı senaryosuyla dikkat çeken filmde Yifei Liu, Donnie Yen ve Li Gong gibi başarılı oyuncular rol alıyor. 2020’de beyaz perdede izleyici karşısına çıkan yapım, aksiyon ve duygusal ögeleri bir araya getirerek unutulmaz bir sinema deneyimi sunuyor. İşte merak edilenler...

        • 2

          MULAN FİLMİ NE ANLATIYOR, KONUSU NEDİR?

          Çin İmparatoru, ülkeyi istilacılardan koruyabilmek adına, her aileden bir erkeğin orduya katılmasına karar verir. Ailesinde babasından başka erkek olmayan Mulan, babasının sağlığı için endişelendiğinden erkek kılığına girerek onun yerine orduya katılır.

        • 3

          Bu aslında büyük bir suçtur ve yakalanırsa idam edilecektir. Mulan, hem büyük savaşa hazırlanıp, zorlu eğitimlerden geçip hem de gerçek kimliğini gizlemeyi başarabilecek midir?

        • 4

          MULAN FİLMİ OYUNCULARI

          Liu Yifei

          Donnie Yen

          Gong Li

          Jet Li

          Jason Scott Lee

          Yoson An

          Tzi Ma

          Ron Yuan

