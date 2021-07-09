Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden yayımlanmıştır." bilgisine yer verildi.

MÜLAKAT SONUÇLARI E-DEVLET

MEB 2021 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Sözleşmeli öğretmenlik 2021 atama tercih başvuruları 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları ise 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır