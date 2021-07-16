Sosyal medyada fark edilmek için yenilikçi konseptler hazırlaması gerektiğinin farkında olan Douglas, "Her şey, yılbaşında Instagram'daki tüm fotoğraflarımı silmemle başladı. Bir gün, iPhone 7'mi tavana bantladım ve kendi fotoğrafımı çekip Twitter'dan paylaştım. Fotoğraflarım kısa süre sonra viral oldu" diyor.