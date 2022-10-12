Mükemmel Eşleşme final mi yapıyor?

MÜKEMMEL EŞLEŞME FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Pınar, düğünde toplu bir dans gösterisi yapmak istemektedir. Bu toplu dans gösterisine arkadaşları ve aileleri de katılacaktır. Kerem her ne kadar istemese de, aileler de toplu dans gösterisi için çok hevesli olunca, aileler bir araya gelir ve dans provası yapmaya başlar.