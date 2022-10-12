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Mükemmel Eşleşme final mi yapıyor, sebebi nedir, neden final yapıyor? Mükemmel Eşleşme bitti mi, bu akşam son bölüm mü?

Mükemmel Eşleşme final mi yapıyor?

TRT1'in yaz dizilerinden biri olan Mükemmel Eşleşme, bu akşam 13. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ahmet Kayakesen ve Gizem Sevim'in başrollerini üstlendiği Mükemmel Eşleşme dizisinin final yapacağı iddiaları ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

12.10.2022 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Televizyon ekranlarında yeni sezonun başlamasıyla beraber birçok dizinin de akıbeti merak konusu olmuştu. Yaz sezonunun heyecanla takip edilen dizilerinden biri olan Mükemmel Eşleşme'nin de son durumu belli oldu. İşte, Mükemmel Eşleşme final mi yapıyor ve bu akşam son bölüm mü sorularının yanıtları...

  • MÜKEMMEL EŞLEŞME FİNAL Mİ YAPIYOR? 

    Mükemmel Eşleşme dizisi 13. bölümüyle bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Kısa sürede ilgi gören dizi, reytinglerinin düştüğü gerekçesiyle bu akşam final yapacak...

  • MÜKEMMEL EŞLEŞME FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Pınar, düğünde toplu bir dans gösterisi yapmak istemektedir. Bu toplu dans gösterisine arkadaşları ve aileleri de katılacaktır. Kerem her ne kadar istemese de, aileler de toplu dans gösterisi için çok hevesli olunca, aileler bir araya gelir ve dans provası yapmaya başlar. 

  • Ailelerin de katıldığı toplu dans gösterisi bir birinden eğlenceli anların yaşanmasına neden olurken, gerçekten çok başarılı bir dans performansı ortaya çıkar. Öte yandan Kerem hastalanır. Kerem hastalanınca, Pınar ve Meral Kereme bakma yarışına girerler.

  • Özellikle Meral, Kereme Pınardan daha iyi baktığını düşünür ve oğlunu tek başına iyileştirmek isterken, Firuze ve Fadime’nin de olaya el koyması ile birden Keremin başı kalabalıklaşır. Fazla ilgiden bunalar Kerem çareyi kaçmakta bulur.

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