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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mükellef Hizmet İhracatçıları Birliği yarışmasında ödül aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Hizmet İhracatçıları Birliği yarışmasında ödül aldı

        Mükellef, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracatı Hızlandıranlar Yarışması'nda Mükemmel Müşteri ve Kullanıcı Deneyimi kategorisinde "Üstün Başarı" ödülüne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:04
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        Hizmet İhracatçıları Birliği yarışmasında ödül aldı
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        Türkiye’nin yanı sıra ABD, İngiltere ve Estonya üzerinden Avrupa Birliği’nde küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, şirket kuruluşundan vergilendirmeye kadar olan süreçte ürün ve hizmetler sunan Mükellef Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracatı Hızlandıranlar Yarışması’nda Mükemmel Müşteri ve Kullanıcı Deneyimi kategorisinde “Üstün Başarı” ödülünün sahibi oldu.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli şunları söyledi: “Mükellef olarak müşteri memnuniyetini her zaman işimizin merkezine alıyor, kullanıcılarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak Mükemmel Müşteri ve Kullanıcı Deneyimi kategorisinde Üstün Başarı ödülünü almak bizler için büyük bir onur. Titiz ve özverili çalışmalarıyla Mükellef’e bu gururu yaşatan tüm ekip arkadaşlarıma ve yolculuğumuza eşlik edip gelişimimize ışık tutan tüm kullanıcılarımıza teşekkür ediyorum. Takım ruhuyla başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz.”

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