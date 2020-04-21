Mukabele geleneği ramazanda Selimiye'den canlı yayınla sürdürülecek - EDİRNE

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele, İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından her gün yayınlanacak.Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Müftülük'te gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ramazan ayının hüzünlü bir zamana denk geldiğini söyledi.Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde tedbirlere uyularak geçirileceğini belirten Üzüm, şöyle devam etti:"Bayram sevinç günüdür. Ümit ediyoruz ki Ramazan-ı Şerif Bayramı'nda bu hüznümüz önemli oranda gider. Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve inayetiyle yeniden insanlarımız sağlıklı bir dünyaya kavuşurlar. Ramazan-ı şerif ayı rahmet, bereket ve mağfiret ayıdır. Perşembe günü sahur ve cuma günü akşam ilk iftarla başlayacak. İnşallah rahmete, berekete ve mağfirete vesile olacak."- Teravih namazları evde kılınacakRamazanda teravihlerde salgın nedeniyle camilere gidilmeyeceğini ifade eden Üzüm, "Evlerimizi mescit yaparak, bireysel olarak, aile olarak dualarımızı bu zor zamanlarda yapacağız. Kur'an-ı Kerim okuyarak, hatmederek Efendimizin itikaf sünnetini de evlerimize taşıyarak inşallah bereketli, feyizli ve müstefit olacağımız, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine vesile olacak dualarımızla inşallah ramazan-ı şerif ayını geçireceğiz." diye konuştu.Üzüm, sağlığı yerinde olanların oruçlarını tutacaklarını dile getirdi.Ramazanın, bağışıklık sistemini güçlendiren bir ibadeti barındırdığını vurgulayan Üzüm, "Sağlıklı kardeşlerimizin oruçlarını tutmaları bu hastalığa karşı da tüm hastalıklara karşı da daha dirençli olmalarını temin edecek." dedi.Teravih namazlarının da evde kılınacağını aktaran Üzüm, şunları kaydetti:"Selimiye Camisi'nde her gün saat 11.00'de başlayan, canlı olarak Müftülüğümüzün Facebook sayfasında yayınlayacağımız mukabele programımız her gün devam edecek ve arkasından da 15 dakikalık özet sohbetlerimiz olacak. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz Selimiye Camisi ile manevi olarak buluşmuş olacak."
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