Müjde Uzman: Ağlamaktan içim çıktı
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Alev' karakterine hayat veren Müjde Uzman, dizinin yeni sezon çekimlerinde gözyaşlarına boğuldu. Oyuncu, "Bir sahne çektik, ağlamaktan içim çıktı. Hem de her tekrarda aynı hisleri yaşadım" dedi
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SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı reyting rekortmeni dizi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri başladı. 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Alev Arslan' karakterine hayat veren Müjde Uzman, sette gözyaşlarını tutamadı.
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"AĞLAMAKTAN İÇİM ÇIKTI"
Müjde Uzman, "Kızılcık Şerbeti'nde bir sahne çektik, ağlamaktan içim çıktı. Hem de her tekrarda aynı hisleri yaşadım. Rol arkadaşıma ve yönetmenimize özellikle teşekkür ederim ve duygusu bana geçtiği kadar size de geçer dilerim... Bunu en azından şimdilik bu kadar cümleyle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.
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Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği, ilk sezonuyla hem reytinglerin hem de sosyal medyanın zirvesine oturan 'Kızılcık Şerbeti', çok yakında yeni sezonuyla SHOW TV’de ekrana gelecek.
Fotoğraflar: Instagram
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