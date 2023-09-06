Müjde Uzman: Ağlamaktan içim çıktı

"AĞLAMAKTAN İÇİM ÇIKTI"

Müjde Uzman, "Kızılcık Şerbeti'nde bir sahne çektik, ağlamaktan içim çıktı. Hem de her tekrarda aynı hisleri yaşadım. Rol arkadaşıma ve yönetmenimize özellikle teşekkür ederim ve duygusu bana geçtiği kadar size de geçer dilerim... Bunu en azından şimdilik bu kadar cümleyle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.