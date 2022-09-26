Cumhurbaşkanı Erdoğan Beslenme yardımı ile ilgili şunları söyledi:

Bu vesileyle üniversite öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyoruz. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin günlük beslenme yardımlarını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 liraya yükseltiyoruz.